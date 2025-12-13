Автоподставщики-миллионеры: В Новосибирске водитель 73 раза за год попал в ДТП и получил 22 млн рублей

В компании отметили, что количество людей, регулярно попадающих в ДТП, уже превысило сотню. Среди них выделяются трое наиболее активных: первый с 73 авариями, второй — с 67 случаями и выплатами в 21 миллион рублей, и третий — с 20 ДТП на сумму семь миллионов рублей. По данным страховщика, в отношении этих лиц уже поданы заявления в полицию для проверки на предмет инсценировки аварий.
Ранее глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев предложил отправлять водителям, нарушившим ПДД и не имеющим полиса ОСАГО, специальные «письма счастья». По его словам, около 10% автовладельцев ездят без обязательного полиса, что создаёт риски для законопослушных водителей и дискредитирует систему страхования автогражданской ответственности.
