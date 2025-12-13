Ричмонд
Минпросвещения установило даты новогодних каникул у школьников

РИА Новости: школам рекомендовано провести каникулы с 31 декабря по 11 января.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Школам России рекомендовано провести зимние каникулы с 31 декабря по 11 января, общая продолжительность каникул должна составить не менее семи дней, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения РФ.

«Общеобразовательным организациям рекомендуется провести зимние каникулы в период с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что продолжительность каникул должна составлять не менее семи календарных дней. Федеральным календарным учебным планом для обучающихся 1−11-х классов установлена продолжительность зимних каникул по окончании II четверти — девять календарных дней.