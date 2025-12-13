Отменить ЕГЭ предложили в Госдуме

Кроме того, 5 декабря было опубликовано официальное расписание ЕГЭ на 2026 год. Выпускники начнут экзамены 1 июня с предметов литературы, химии и истории. Затем, 4 июня, пройдет экзамен по русскому языку, 8 июня — математика. Далее, 11 июня, учащиеся будут сдавать обществознание и физику, 15 июня — биологию, географию и письменную часть иностранного языка. Устные экзамены по иностранным языкам и информатике пройдут 18 и 19 июня. Резервные дни для пересдачи предусмотрены с 22 по 25 июня, а пересдача экзаменов будет организована 8 и 9 июля.