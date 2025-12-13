Отменить ЕГЭ предложили в Госдуме

По мнению политика, школа испытывает перегруженность уроками, связанными с подготовкой к ЕГЭ и ОГЭ, а не с приобретением реальных знаний, полезных учащимся в повседневной жизни. «Нагрузка на учеников огромная, но качество усвоения учебного материала падает», — подчеркнул Миронов в интервью ТАСС.
Он также считает, что реформа школьного образования и исключение ЕГЭ как основного экзамена помогут существенно улучшить качество знаний выпускников школ и студентов высших учебных заведений. Депутат подчеркнул, что большое количество учащихся, сдавших ЕГЭ, затем не успевают учиться в вузах, что подтверждает низкую эффективность нынешней системы.
Сергея Миронова беспокоит, что ученики сосредотачиваются на подготовке к экзаменам, теряя интерес к фундаментальным знаниям и практической подготовке. По его мнению, кардинальные изменения в системе аттестации выпускников школ необходимы для подъема уровня образования в стране.
Кроме того, 5 декабря было опубликовано официальное расписание ЕГЭ на 2026 год. Выпускники начнут экзамены 1 июня с предметов литературы, химии и истории. Затем, 4 июня, пройдет экзамен по русскому языку, 8 июня — математика. Далее, 11 июня, учащиеся будут сдавать обществознание и физику, 15 июня — биологию, географию и письменную часть иностранного языка. Устные экзамены по иностранным языкам и информатике пройдут 18 и 19 июня. Резервные дни для пересдачи предусмотрены с 22 по 25 июня, а пересдача экзаменов будет организована 8 и 9 июля.