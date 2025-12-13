Вильфанд предупредил о штормовом ветре на северо-западе России

«Северо-западный федеральный округ. Здесь в Карелии сильные осадки, мокрый снег. В Мурманской области над побережьем ветер до 28 метров в секунду. Ветер выше 25 метров в секунду — это опасное явление. В этой связи в Мурманской области пойдет снег. Поскольку сильный ветер, будет метель. На побережье Ненецкого округа тоже порывы ветра до 28 метров в секунду. В Архангельской области сильный снег, который будет затруднять видимость и создавать для наземного транспорта проблемы», — сказал Вильфанд.