Ричмонд
-1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вильфанд предупредил о штормовом ветре на северо-западе России

РИА Новости: на северо-западе России в выходные ожидаются метели.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Опасные природные явления охватят сразу несколько регионов России в выходные: на северо‑западе — штормовой ветер и метели, на юге — сильные дожди, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Северо-западный федеральный округ. Здесь в Карелии сильные осадки, мокрый снег. В Мурманской области над побережьем ветер до 28 метров в секунду. Ветер выше 25 метров в секунду — это опасное явление. В этой связи в Мурманской области пойдет снег. Поскольку сильный ветер, будет метель. На побережье Ненецкого округа тоже порывы ветра до 28 метров в секунду. В Архангельской области сильный снег, который будет затруднять видимость и создавать для наземного транспорта проблемы», — сказал Вильфанд.

Учёный добавил, что сильные осадки в виде дождя и мокрого снега в субботу продолжатся в Краснодарском крае, а ветер усилится до 25 м\с, а в субботу до 25.

«В южных и восточных районах Крыма сильный дождь», — также отметил синоптик.

Узнать больше по теме
Роман Вильфанд: биография главного синоптика России
Роман Вильфанд — российский метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России. Ученый известен своими прогнозами погоды, которые регулярно появляются в СМИ. Но у Вильфанда есть много других достижений. Подробнее о них — в нашем материале.
Читать дальше