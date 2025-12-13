Ричмонд
Хабаровский край помогает пенсионерам освоиться в цифровом мире

Проект был запущен в ответ на реальный запрос жителей.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае стартовал новый социальный проект, призванный обучить старшее поколение уверенно пользоваться современными технологиями. Инициатива реализуется в рамках федерального проекта «Цифровая Россия» при активной поддержке регионального отделения партии «Единая Россия». Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Как рассказал депутат Госдумы от края Максим Иванов, проект был запущен в ответ на реальный запрос жителей. С массовым переходом государственных и социальных услуг в онлайн, а также с ростом интернет-мошенничества, умение безопасно пользоваться цифровыми сервисами стало для пенсионеров не просто удобством, а жизненной необходимостью. По словам депутата, цель — помочь людям старшего поколения осваивать технологии без стресса и страха, обеспечив им тем самым более высокое качество жизни и социальную защищенность.

Первое занятие уже успешно состоялось и было посвящено работе с популярным российским мессенджером «Макс». На урок пришло более 60 человек, что свидетельствует о высоком интересе к таким программам. В крае проживает свыше 250 тысяч пожилых людей, для которых цифровой мир часто кажется сложным и опасным. Регулярные бесплатные занятия призваны изменить эту ситуацию, дав им не только практические навыки, но и уверенность. Региональное отделение партии планирует сделать обучение постоянным, постепенно расширяя список тем — от оплаты услуг онлайн до безопасной работы с банковскими приложениями. Все желающие могут записать своих родственников или знакомых пенсионеров по телефону (4212) 32−32−32.

