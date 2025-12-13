Ричмонд
Встреча Трампа с игроками сборной США по хоккею 1980 года задержалась

Трамп решил наградить медалями Конгресса игроков сборной США по хоккею, победивших команду СССР в 1980 году.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер должен был принять в Белом доме игроков хоккейной сборной США 1980 года, чтобы наградить их золотыми медалями Конгресса, однако мероприятие задержалось.

Глава государства решил встретиться в своей официальной резиденции со спортсменами, которые обыграли советских хоккеистов в матче «Чудо на льду». Президент подписал указ об их награждении по случаю 45-летия этой игры, которая проходила на Олимпиаде в Лейк-Плэсиде в штате Нью-Йорк. Обе палаты Конгресса одобрили документ ещё в сентябре 2025 года.

«Это одна из величайших (команд — прим. ред.) в истории американского спорта… За мной стоит очень впечатляющая команда чемпионов», — сказал американский лидер перед тем, как поставить подпись.

Церемония в Овальном кабинете должна была начаться 12 декабря в 23:00 мск. Согласно информации СМИ, в Белом доме ожидают, в частности, капитана команды Майка Эрузионе, нападающего Уильяма Шнайдера и голкипера Джима Крейга. Кроме того, на встречу с Трампом должны были приехать вдова и дети тренера сборной Херба Брукса.

Золотая медаль Конгресса является высшей гражданской наградой в США. Её вручают от имени этого органа законодательной власти за выдающиеся достижения, которые оставили глубокий след в истории и культуре страны.

Напомним, в январе Дональд Трамп во время митинга перед сторонниками в столице США на спортивной арене Capital One упомянул российского хоккеиста Александра Овечкина, который играет за американский клуб «Вашингтон Кэпиталз». Политик назвал этого спортсмена великим игроком.

