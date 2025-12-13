Макаревич* продает в Израиле вино со своим автографом за 600 долларов за бутылку

Уехавший из РФ музыкант Андрей Макаревич* продает в Израиле вино с территорий, которые международное право считает оккупированными палестинскими землями, по цене более 600 долларов. Это выяснил корреспондент РИА Новости.
Уточняется, что бутылка красного сухого вина 3 Cats («Три кота») стоит 2018 шекелей (628 долларов). Вместе с напитком покупатель получит автографы артиста и его супруги-израильтянки Эйнат Кляйн.
— Ограниченный тираж первого винтажа Einat Winery с автографами Андрея Макаревича* и Эйнат Кляйн. Красный сухой бленд «3 Cats» («3 Кота») от Einat Winery собран из трех сортов винограда: Каберне Совиньон, Каберне Фран и Пети Вердо. Виноградники находятся на высоте 850 метров в самарийских горах и считаются одними из лучших в Израиле, — сказано в аннотации, передает агентство.
Ранее сообщалось, что Андрей Макаревич* и Эйнат Кляйн занялись производством и продажей собственного вина. Для напитка они используют виноград, выращенный на территориях Палестины, контролируемых Израилем. Указывается, что сырье поступает из районов рядом с еврейским поселением Бейт-Эль на Западном берегу реки Иордан.
*Лицо, признанное иностранным агентом в России.