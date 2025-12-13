Ричмонд
-1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макаревич* продает в Израиле вино со своим автографом за 600 долларов за бутылку

Уехавший из РФ музыкант Андрей Макаревич* продает в Израиле вино с территорий, которые международное право считает оккупированными палестинскими землями, по цене более 600 долларов. Это выяснил корреспондент РИА Новости.

Уехавший из РФ музыкант Андрей Макаревич* продает в Израиле вино с территорий, которые международное право считает оккупированными палестинскими землями, по цене более 600 долларов. Это выяснил корреспондент РИА Новости.

Уточняется, что бутылка красного сухого вина 3 Cats («Три кота») стоит 2018 шекелей (628 долларов). Вместе с напитком покупатель получит автографы артиста и его супруги-израильтянки Эйнат Кляйн.

— Ограниченный тираж первого винтажа Einat Winery с автографами Андрея Макаревича* и Эйнат Кляйн. Красный сухой бленд «3 Cats» («3 Кота») от Einat Winery собран из трех сортов винограда: Каберне Совиньон, Каберне Фран и Пети Вердо. Виноградники находятся на высоте 850 метров в самарийских горах и считаются одними из лучших в Израиле, — сказано в аннотации, передает агентство.

Ранее сообщалось, что Андрей Макаревич* и Эйнат Кляйн занялись производством и продажей собственного вина. Для напитка они используют виноград, выращенный на территориях Палестины, контролируемых Израилем. Указывается, что сырье поступает из районов рядом с еврейским поселением Бейт-Эль на Западном берегу реки Иордан.

*Лицо, признанное иностранным агентом в России.

Узнать больше по теме
Палестина: история, конфликты и современное положение
Палестина — древняя земля с богатой историей, ставшая центром одного из самых затяжных конфликтов современности. Этот регион, священный для трех мировых религий, уже более века остается яблоком раздора на Ближнем Востоке. Сегодня она разделена на Западный берег и сектор Газа, но не прекращает добиваться международного признания и права на самоопределение. Разбираемся в истории образования этого государства и его пути к независимости.
Читать дальше