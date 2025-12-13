В Хабаровске ограничат движение на железнодорожном переезде на Салтыкова-Щедрина

Работы запланированы на период с 9:00 утра до 17:00 вечера. В это время проезд через переезд по улице Салтыкова-Щедрина будет осуществляться только по одной полосе. Это неизбежно приведет к образованию заторов и увеличению времени в пути для водителей. Организаторы призывают автомобилистов заранее планировать свои маршруты, по возможности объезжать этот участок или быть готовыми к задержкам.