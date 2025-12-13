В Хабаровске ограничат движение на железнодорожном переезде на Салтыкова-Щедрина

Жителей и гостей Хабаровска ждут временные неудобства в понедельник, 15 декабря. В связи с проведением срочных дорожных работ на железнодорожном переезде 8518 км перегона Амур-Хабаровск движение автотранспорта будет ограничено. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Работы запланированы на период с 9:00 утра до 17:00 вечера. В это время проезд через переезд по улице Салтыкова-Щедрина будет осуществляться только по одной полосе. Это неизбежно приведет к образованию заторов и увеличению времени в пути для водителей. Организаторы призывают автомобилистов заранее планировать свои маршруты, по возможности объезжать этот участок или быть готовыми к задержкам.
Чтобы минимизировать неудобства для пассажиров общественного транспорта, городские власти рекомендуют следить за движением автобусов в режиме реального времени. Актуальную информацию о работе маршрутов и прогноз прибытия можно получить на официальном сайте «Транспорт27.рф», через мобильное приложение «Go2bus» или по круглосуточному телефону диспетчерской службы МБУ «ХМНИЦ»: 45−00−56.