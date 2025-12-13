В Роспотребнадзоре рассказали, какие гирлянды лучше выбрать

Там призвали обратить внимание на соединения различных компонентов. Так, нужно проверить надежность гнёзд, целостность изоляции и прочность соединений с блоком управления и вилкой. Если гирлянда замёрзла во время доставки, следует дать ей отогреться перед включением. В ведомстве подчеркнули, что нельзя оставлять работающую гирлянду без присмотра, нужно следить за её свечением и миганием.