Юрист раскрыл алгоритм действий с найденной банковской картой

«Попытки совершения по карте каких-либо операций приводят к привлечению к уголовной ответственности за покушение на кражу с банковского счета или за оконченное хищение, если попытки увенчались успехом», — предостерег он. За это полагается наказание по УК РФ вплоть до лишения свободы на срок до шести лет.