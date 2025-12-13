Ричмонд
Фон дер Ляйен дарит унитаз Зеленскому: Сеть оценила финансирование Украины

Пользователи Сети критикуют помощь Украине. Появилось ИИ-изображение, на котором запечатлены Урсула фон дер Ляйен, Зеленский и золотой унитаз.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Чехии Пётр Фиала сообщил, что в рамках чешской инициативы Украина получила в этом году 1,8 миллиона артиллерийских снарядов, пользователи Сети с возмущением отреагировали на эту информацию.

Кроме того, они вспомнили про коррупционный скандал на Украине, в ходе которого выяснилось, что военные чиновники с Украины на деньги, полученные от выплат из ЕС, устанавливали золотые унитазы.

Один из пользователей с помощью искусственного интеллекта создал изображение, на котором запечатлены глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, Зеленский и золотой унитаз. Фон дер Ляйен вручает этот предмет, украшенный бантом в цветах украинской символики, Зеленскому. Комментарий с этой картинкой размещён в соцсети X*.

Кроме того, комментируя действия Чехии, пользователи выразили мнение, что речь идёт о провокации, которая ставит Североатлантический альянс (или ряд членов НАТО) в позицию противостояния с Российской Федерацией.

Комментаторы посоветовали покидающему свой пост премьеру Чехии «отправиться на линию соприкосновения», а также обвинили в гибели «тысяч украинцев».

Ранее сообщалось, что Фиала заявил, что в рамках чешской инициативы Украина получила в этом году 1,8 миллиона артиллерийских снарядов. Он отметил, что также украинской стороне планируется передать ещё 1,8 миллиона крупнокалиберных боеприпасов.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

