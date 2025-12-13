Ричмонд
В России установили даты новогодних каникул у школьников: как будут отдыхать дети

Минпросвещения рекомендовало школам провести каникулы с 31 декабря по 11 января.

Источник: Комсомольская правда

Российским школам дали рекомендации по организации каникул для учащихся. Министерство просвещения заявило о продолжительности праздников для школьников с 31 декабря по 11 января. Об этом заявили в пресс-службе ведомства, цитирует РИА Новости.

В сообщении отмечается, что общая длительность каникул должна быть не менее семи дней. При этом федеральным календарным учебным планом установлена продолжительность зимних праздников для школьников в девять календарных дней.

«Общеобразовательным организациям рекомендуется провести зимние каникулы в период с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года», — сказано в материале.

Стало известно, что хотят получить россияне на Новый год. Большая часть опрошенных желает о денежном подарке. На втором месте — путешествия. На третьем — техника.