Дети Тореза в ДНР получат новогодние подарки от губернатора Приморья

6 150 новогодних подарков с конфетами, печеньем и шоколадками в этом году будут направлены в город Торез в ДНР. Приморский край уже давно оказывает помощь этому населенному пункту в работах по строительству, запуску предприятий, поставляет в город в ДНР гуманитарные грузы.
Решение передать маленьким жителям нового региона России подарки перед Новым годом принял губернатор Приморья Олег Кожемяко.
Это часть новогодних подарков для детей, на которые правительство Приморского края каждый год объявляет конкурс на закупку. В этом году почти 175 тысяч ребят края получат сладости. В первую очередь на утренниках и праздниках их получат дети участников СВО, дошкольники и ученики начальной школы.
Также напомним, что 25 декабря в цирке Владивостока для детей пройдет губернаторская ёлка. А в филиале НЦ «Россия» стартовала благотворительная акция «Елка желаний».
На сайте елкажеланий.рф можно выбрать ребенка и исполнить его желание, а в самом филиале национального центра «Россия» в Приморье жители края смогут сделать это лично 17 декабря.