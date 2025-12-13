Дети Тореза в ДНР получат новогодние подарки от губернатора Приморья

Это часть новогодних подарков для детей, на которые правительство Приморского края каждый год объявляет конкурс на закупку. В этом году почти 175 тысяч ребят края получат сладости. В первую очередь на утренниках и праздниках их получат дети участников СВО, дошкольники и ученики начальной школы.