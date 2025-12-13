В ОП напомнили о штрафах за размещение гирлянды на фасадах

«Рекомендую получить согласие письменно, чтобы в случае жалобы от “соседа” вы не были привлечены к ответственности по вышеуказанной статье. А если вы осознаете, что не сможете договориться, но при этом у вас есть желание украсить свой дом новогодними красками, то повесьте гирлянду внутри окна или на балконе, в этом случае вам никто ничего не посмеет сказать или упрекнуть вас», — добавил Машаров.