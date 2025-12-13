Россияне рассказали, что хотят получить в подарок на Новый год

В вопросе идеального времени для покупки подарков мнения опрошенных разделились: 44,7% оставят покупку на последние дни декабря в ожидании распродаж, но почти столько же респондентов (43,6%) приобретут их в первой половине декабря, чтобы избежать толп и очередей. В то же время каждый десятый (11,7%) отмечает, что уже купил подарки.