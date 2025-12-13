Ричмонд
Бывший сокомандник Головкина завоевал пояс WBA Regular

Чемпион в первом тяжелом весе по версиям WBA и IBF Мурат Гассиев одержал досрочную победу над болгарином Кубратом Пулевым на турнире IBA.PRO 13 в Дубае (ОАЭ), сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как пишет sportarena.kz, Гассиев нокаутировал Пулева в шестом раунде и завоевал титул регулярного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Regular) в супертяжелом весе.

На счету 32 летнего Гассиева 33 победы на профессиональном ринге при двух поражениях, 44 летний Пулев одержал 32 победы и потерпел четыре поражения.

21 июля 2018 года состоялся финальный поединок турнира WBSS между Гассиевым и непобежденным Александром Усиком, в котором победил украинский боксер.

Когда-то Мурат Гассиев и казахстанец Геннадий Головкин долгое время тренировались под руководством Абеля Санчеса в Big Bear.

Ранее сообщалось, что Казахстан остался без медали чемпионата мира по боксу.