Бывший сокомандник Головкина завоевал пояс WBA Regular

Как пишет sportarena.kz, Гассиев нокаутировал Пулева в шестом раунде и завоевал титул регулярного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Regular) в супертяжелом весе.
На счету 32 летнего Гассиева 33 победы на профессиональном ринге при двух поражениях, 44 летний Пулев одержал 32 победы и потерпел четыре поражения.
21 июля 2018 года состоялся финальный поединок турнира WBSS между Гассиевым и непобежденным Александром Усиком, в котором победил украинский боксер.
Когда-то Мурат Гассиев и казахстанец Геннадий Головкин долгое время тренировались под руководством Абеля Санчеса в Big Bear.
Ранее сообщалось, что Казахстан остался без медали чемпионата мира по боксу.