Врач раскрыл секреты безопасной ходьбы по гололеду

«Шаг должен быть мелким и частым. Колени чуть согнуты. Подошву ставьте сразу всю, а не перекатывайте с носка на пятку или наоборот. Руки ни в коем случае не держите в карманах, а размахивайте ими для равновесия», — подчеркнул Бубновский.