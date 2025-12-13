Врач раскрыл секреты безопасной ходьбы по гололеду

Зимой городские улицы могут превращаться в сплошные катки. Риск получить травму возрастает в разы. Врач-кинезитерапевт, доктор медицинских наук Сергей Бубновский рассказал KP.RU, как правильно ходить по гололеду, чтобы не оказаться в травмпункте.
«Шаг должен быть мелким и частым. Колени чуть согнуты. Подошву ставьте сразу всю, а не перекатывайте с носка на пятку или наоборот. Руки ни в коем случае не держите в карманах, а размахивайте ими для равновесия», — подчеркнул Бубновский.
По словам эксперта, важно выбирать обувь с рифленой нескользящей подошвой и отказаться от каблуков. На голову лучше надеть плотную шапку или шапку с капюшоном. Она может смягчить удар при падении. Спускаясь по лестнице, обязательно держитесь за поручни и ставьте обе ноги на каждую ступеньку.
«Если несете в руках тяжелые пакеты из магазина, махать не обязательно — тяжелые сумки и так придают устойчивость, к тому же дают дополнительный бонус к осторожности. Ведь упасть порожняком — это одно, а рассыпать покупки по льду — совсем другое», — пояснил врач.
Ранее синоптики предупредили, что утром субботы мороз усилится. В Москве прогнозируют до −7, в Подмосковье — до −9.