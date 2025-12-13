«РВ»: гиперзвуковые «Кинжалы» атакуют объекты ВСУ в Одессе и Кировограде

Гиперзвуковые ракеты «Кинжал» атакуют объекты Вооружённых сил Украины в Одессе и Кировограде, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«Гиперзвуковые “Кинжалы” атакуют объекты врага в Одессе и Кировограде. Первые “Кинжалы” ударили по целям в Кировограде (Кропивницком), а следующие — по объектам в Одессе», — говорится в сообщении.
Кроме того, военкоры рассказали, что ракеты по объектам ВСУ выпустили МиГ-31. В материале сказано, что это первый удар «Кинжалами» по Одессе.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской области включены сирены.
Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года после теракта Вооружённых сил Украины на Крымском мосту.
Недавно взрывы произошли в городе Измаил, расположенном в Одесской области Украины. Кроме того, в начале декабря ракетой «Искандер-М» было поражено здание Службы безопасности Украины в Кривом Роге, где могло быть ликвидировано оборудование с секретной информацией.
Взрывы в Одессе также гремели в ночь на пятницу. Днём стало известно о новой серии взрывов в Одессе.
Ранее сообщалось, что в Одессе и Днепропетровске на Украине прогремели новые взрывы.