Комсомольским охранникам не платили 70 тысяч рублей сверхурочных

В Комсомольске-на-Амуре двум сотрудникам охранного предприятия выплатили деньги за сверхурочную работу после проверки, проведённой городской прокуратурой. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.
Надзорное ведомство установило, что с февраля по июнь 2025 года охранники трудились без положенных дней отдыха при шестидневной рабочей неделе. Работу в выходные и праздничные дни им не оплачивали, что привело к нарушению трудовых прав.
По итогам проверки руководителю организации внесено представление. Работодателю также назначено административное наказание по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ за несоблюдение требований трудового законодательства.
После вмешательства прокуратуры сотрудникам перечислили задолженность. Общая сумма выплат составила 70 тысяч рублей.