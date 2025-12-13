Беспилотники помогут бороться с незаконными рубками леса на Байкале

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Искусственный интеллект и беспилотные летательные аппараты могут сильно помочь в надзоре за исполнением нового закона, который сохраняет запрет сплошных рубок на Байкале, рассказал РИА Новости директор по продуктовому развитию ГК «Урбантех» Дмитрий Новиков.
Госдума во вторник приняла закон о сохранении запрета сплошных рубок лесных насаждений в центральной экологической зоне Байкальской природной территории за исключением санитарных мероприятий по вырубке погибших лесов. Совет Федерации одобрил его в среду.
«Уже сегодня есть работающие решения. Например, успешно реализованный пилотный проект пермского разработчика и производителя комплексов фотовидеофиксации “Азимут”, входящий в ГК “Урбантех”, наглядно доказывает: задача контроля над вывозом древесины решаема. Нейросети, анализирующие данные с камер, способны стать эффективным барьером для нелегальных перевозок. Система “Лес-контроль” автоматизирует надзор, предоставляя инспекторам готовые материалы для реагирования», — сказал Новиков.
В «Урбантехе» отметили, что для Байкальского региона необходим более комплексный подход — помимо контроля на дорогах, критически важен мониторинг самой территории.
«Здесь огромный потенциал у беспилотных технологий (БПЛА). Дроны могут оперативно обследовать труднодоступные участки, фиксировать начальные этапы незаконных рубок и, что особенно актуально по новому закону, документально контролировать процесс санкционированных заготовок», — добавил директор.
Соединение жестких законодательных норм с цифровыми инструментами создает действенный механизм сохранения уникальной природы, подчеркнул Новиков.