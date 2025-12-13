Новосибирских водителей в 2026 году ждет резкое ужесточение штрафов

Новосибирских автомобилистов в 2026 году ждет ощутимое ужесточение ответственности за нарушения ПДД. С начала года в регионе, как и по всей стране, начнут действовать обновленные правила, штрафы вырастут, а контроль за соблюдением дорожных норм станет строже. Об этом пишет Сиб.фм.
Так, за превышение скорости на 20−40 км/ч придётся заплатить 750 рублей вместо прежних 500. Нарушение на 40−60 км/ч обойдётся дороже ещё на 1000 рублей. При более серьёзных превышениях увеличатся не только суммы штрафов, но и сроки лишения водительских прав, а повторные проступки будут караться жёстче.
Проезд на запрещающий сигнал светофора впервые повлечёт штраф в 1 500 рублей, а за повторное нарушение сумма может достигать 7 500 рублей. Ужесточаются меры и за другие нарушения, непристёгнутый ремень безопасности — 1 500 рублей, управление автомобилем в состоянии опьянения — до 45 000 рублей с лишением прав на срок до двух лет.
Отдельные изменения коснулись обязательного страхования. Если раньше отсутствие полиса ОСАГО наказывалось штрафом 800 рублей независимо от повторности, то теперь за повторное нарушение предусмотрено взыскание от 3 000 до 5 000 рублей. Кроме того, осенью 2026 года планируется запуск автоматической фиксации отсутствия ОСАГО с помощью дорожных камер.
Изменился и порядок оплаты штрафов. Размер скидки за быструю оплату снижен с 50% до 25%, однако срок её действия увеличен — воспользоваться льготой можно будет в течение 30 дней с момента вынесения постановления.
Параллельно продолжится развитие системы автоматического контроля: количество камер на федеральных и региональных трассах вырастет, а новые комплексы смогут выявлять не только превышение скорости, но и другие опасные манёвры. Ожидается, что эти меры помогут снизить аварийность на дорогах.