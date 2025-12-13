Новосибирских водителей в 2026 году ждет резкое ужесточение штрафов

Проезд на запрещающий сигнал светофора впервые повлечёт штраф в 1 500 рублей, а за повторное нарушение сумма может достигать 7 500 рублей. Ужесточаются меры и за другие нарушения, непристёгнутый ремень безопасности — 1 500 рублей, управление автомобилем в состоянии опьянения — до 45 000 рублей с лишением прав на срок до двух лет.