Трамп: идея о свободной экономической зоне в Донбассе может сработать

Украинская сторона хочет предложить создать в Донбассе «свободную экономическую зону», где будут работать американские бизнес-интересы.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что идея создания свободной экономической зоны в Донбассе «может сработать».

По его словам, «многие желают ей успеха».

«Ситуация очень сложная, но она сработала бы, и многие хотят, чтобы она сработала», — сказал он представителям средств массовой информации в ходе встречи с членами американской мужской сборной по хоккею 1980 года.

Напомним, по данным Politico, украинская сторона хочет предложить Соединённым Штатам создать в Донбассе «свободную экономическую зону». Издание ссылается на информацию, полученную от источников. Эти источники заявили, что Украина пытается заинтересовать Трампа.

В материале сказано, что Киев хочет предложить создать в Донбассе «свободную экономическую зону», где будут работать бизнес-интересы США.

Накануне на Украине заявили, что киевские официальные лица опровергают сообщения о готовности к формированию буферной зоны в Донбассе. Советник Зеленского Дмитрий Литвин раскритиковал издание Le Monde из Франции за некорректную подачу информации.

Ранее пресс-секретарь Трампа Кэролайн Левитт заявила, что президент Соединённых Штатов осведомлён о недавнем ответе Киева на американский план по урегулированию конфликта на Украине.

