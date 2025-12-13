Женщина-шаман обманула клиенток в Европе на 860 миллионов рублей

В Европе разыскивается 44-летняя Марианна Мияилович, называвшая себя шаманкой, по подозрению в мошенничестве на 860 миллионов рублей. Об этом сообщило издание The Telegraph.
По информации прокуратуры, Мияилович и ее невестка Анна убеждали состоятельных клиенток, что их украшения прокляты. Они предлагали отдать им драгоценности для шаманских ритуалов очищения, чтобы избежать бед. А после получения украшений женщины исчезали.
В статье говорится, что подозреваемая пообещала одной из клиенток исцелить ее от онкологии, а другую убедила, что она одержима. По предварительным данным, за 10 лет Мияилович обманула 19 женщин, украв у них 8,3 миллиона фунтов стерлингов (почти 860 миллионов рублей).
Во время обысков в доме женщины обнаружили тайную комнату, которая была оборудована под бассейном. Внутри находились 25 килограммов золотых слитков, ювелирные украшения, часы и пачки денег. Также правоохранители изъяли у Мияилович 14 машин и заморозили ее банковские счета.
