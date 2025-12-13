Ричмонд
Этнический казах «уничтожил» непобежденного боксера в Дубае

Этнический казах Мадияр Сайдрахимов (3−0, 1 КО), представляющий Узбекистан, провел поединок против непобежденного российского боксера Давида Дзукаева (11−0, 7 КО) на турнире «IBA.PRO 13» в Дубае (ОАЭ), сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По данным sportarena.kz, восьмираундовый бой в первом тяжелом весе прошел в высоком темпе и Сайдрахимов уверенно контролировал ход встречи.

Узбекистанец выглядел сильнее как физически, так и тактически: он действовал точнее, опережал соперника в обменах ударами и навязывал свой темп.

По итогам всех раундов судьи отдали ему победу, прервав беспроигрышную серию россиянина.

Этот турнир стал частью «Фестиваля бокса» в Дубае, в рамках которого проходит мужской чемпионат мира с призовым фондом 8,32 млн долларов.

Ранее стало известно, что Казахстан остался без медали чемпионата мира по боксу.