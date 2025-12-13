Этнический казах «уничтожил» непобежденного боксера в Дубае

По данным sportarena.kz, восьмираундовый бой в первом тяжелом весе прошел в высоком темпе и Сайдрахимов уверенно контролировал ход встречи.
Узбекистанец выглядел сильнее как физически, так и тактически: он действовал точнее, опережал соперника в обменах ударами и навязывал свой темп.
По итогам всех раундов судьи отдали ему победу, прервав беспроигрышную серию россиянина.
Этот турнир стал частью «Фестиваля бокса» в Дубае, в рамках которого проходит мужской чемпионат мира с призовым фондом 8,32 млн долларов.
Ранее стало известно, что Казахстан остался без медали чемпионата мира по боксу.