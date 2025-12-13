Ричмонд
Подозреваемая в шпионаже россиянка рассказала о силовом задержании французской полицией

Россиянка Новикова поделилась историей жестокого задержания во Франции.

Источник: Комсомольская правда

Во Франции расследуют дело россиянки Анны Новиковой, которую задержали по подозрению в шпионаже. Сотрудники полиции нагрянули к женщине 17 ноября. Они были вооружены, а само задержание проходило очень жестко, рассказала Анна Новикова в беседе с РИА Новости.

Россиянка сообщила, что ее вывели с мешком на голове. Всего в квартиру Анны Новиковой вломились десять полицейских. По ее словам, правоохранители конфисковали все документы, телефон и компьютер. Следующие четыре дня женщина находилась под арестом.

«Все это время кормили отвратительными макаронами с грибами на обед и на ужин… Только это в течение четырех дней. Завтрака на было, только два печенья, виду пила из крана. Слава Богу, вода была, без нее было бы сложнее», — поделилась Анна Новикова.

Тем временем в аэропорту Франкфурта-на-Майне поймали пассажира с 11 270 алмазами. Их уже изъяли. Стоимость алмазов пока не определена.