«Нет большой проблемы»: Трамп оценил фото презервативов с его портретом

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп прокомментировал появление новых фотографий по делу финансиста Джеффри Эпштейна, он заявил, что не видит в этом большой проблемы.
На некоторых снимках Трамп запечатлён в компании девушек, кроме того, появилось фото презервативов с его портретом.
«В этом нет большой проблемы. Мне ничего об этом неизвестно», — сказал Трамп в ответ на соответствующий вопрос представителей средств массовой информации.
По словам Трампа, в элитном районе американского штата Флорида Палм-Бич Эпштейна знали все, у того было фотографии с «сотнями разных людей».
Напомним, демократы подготовили очередную подборку фотографий из архива Джеффри Эпштейна. На одной из них запечатлена миска с презервативами, на упаковках которых карикатурно изображён портрет Трампа с надписью «Я ОГРОМНЫЙ!».
Администрация президента США раскритиковала средства массовой информации и членов Демократической партии за публикацию этих фотографий. Представитель Белого дома Эбигейл Джексон подчеркнула, что речь идёт о попытке создания ложного нарратива.
Окружной суд Соединённых Штатов разрешил федеральным властям опубликовать материалы, связанные с делом покойного финансиста Джеффри Эпштейна, обвинённого в секс-торговле.
Ранее Трамп заявил, что никак не связан с делом финансиста, а также обвинил демократов в «грязных» связях с Эпштейном.