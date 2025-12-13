В аэропорту Толмачево утром 13 декабря задержали несколько рейсов

В новосибирском аэропорту Толмачево утром 13 декабря зафиксированы задержки прилета нескольких рейсов из Москвы, Пхукета, Иркутска и Пекина. Информация следует из данных онлайн-табло аэропорта.
С опозданием прибудет рейс DP 6525 авиакомпании «Победа» из Москвы (Шереметьево). По расписанию самолет должен был прилететь в 06:50, расчетное время прибытия — 08:25. Также задерживается рейс S7 2513 из Москвы (Домодедово): вместо 07:10 его ожидают в 09:25.
Позже запланированного прибудет и рейс EO 3516 авиакомпании IKAR из Пхукета. Самолет должен был приземлиться в 08:20, однако расчетное время прилета перенесли на 09:00.
Небольшая задержка отмечена у рейса S7 5228 из Иркутска — с 08:25 на 08:35. Также с опозданием ожидается рейс S7 5724 из Пекина: вместо 10:05 его расчетное время прибытия указано как 10:45.
Причины задержек на онлайн-табло аэропорта не уточняются.