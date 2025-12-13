В аэропорту Толмачево утром 13 декабря задержали несколько рейсов

С опозданием прибудет рейс DP 6525 авиакомпании «Победа» из Москвы (Шереметьево). По расписанию самолет должен был прилететь в 06:50, расчетное время прибытия — 08:25. Также задерживается рейс S7 2513 из Москвы (Домодедово): вместо 07:10 его ожидают в 09:25.