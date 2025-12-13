Стала известна цена, по которой Макаревич продает вино в Израиле

Напомним, в августе пресс-секретарь Андрея Макаревича Антон Чернин в беседе с aif.ru заявил, что дом за 70 миллионов рублей в деревне Подушкино, которым, как сообщалось в СМИ, владел иноагент, был продан. По его словам, сделка состоялась «более десятилетия назад». Чернин предположил, что в 2025 году кто-то нашёл устаревшую базу и распространил её в Сети.