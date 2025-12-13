Стала известна цена, по которой Макаревич продает вино в Израиле

Музыкант Андрей Макаревич* продает в Израиле вино, которое изготавливает вместе со своей супругой Эйнат Кляйн, по цене более чем 600 американских долларов за бутылку.
Ранее сообщалось, что они делают этот напиток из винограда, произрастающего в окрестностях еврейского поселения Бейт-Эль на Западном берегу реки Иордан. Эти территории международное сообщество считает оккупированными палестинскими землями.
При этом владельцы бизнеса утверждают, что «производство осуществляется в Самарии, в Израиле». Кляйн рассказывала, что она и Макаревич занимаются виноделием, а сырьё им поставляют друзья.
Продавцы утверждают, что реализуемое красное сухое вино якобы имеет «коллекционную ценность». Напиток изготавливается из трёх сортов винограда: Каберне Совиньон, Каберне Фран и Пети Вердо. Покупатель вина также может получить автографы иноагента и его жены. При этом без них бутылка будет стоить свыше 60 долларов.
Напомним, в августе пресс-секретарь Андрея Макаревича Антон Чернин в беседе с aif.ru заявил, что дом за 70 миллионов рублей в деревне Подушкино, которым, как сообщалось в СМИ, владел иноагент, был продан. По его словам, сделка состоялась «более десятилетия назад». Чернин предположил, что в 2025 году кто-то нашёл устаревшую базу и распространил её в Сети.
* Физическое лицо, признанное в России иностранным агентом.