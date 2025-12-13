Балерина, танцующая на крышах во Владивостоке, потрясла туристов Пхукета

Жители и гости популярного во всем мире места отдыха Таиланда знакомятся с приморской столицей через фотографии. В общественном пространстве Пхукета Redwood Event Hall заработала выставка проекта «Порт приписки Владивосток». Каждый год ко дню рождения города все желающие могут прислать свои работы в жюри проекта. В итоге отбирается столько фотографий, сколько лет исполняется Владивостоку.
Куратор фотопроекта Антон Новгородов рассказывает — за 13 лет в архиве накопилось более 2 тысяч работ, что позволяет «пересобирать» отдельные выставки под другие страны, города и пространства. Специально для Таиланда было отобрано 80 фотографий от 58 авторов.
«Владивосток и Пхукет объединяет то, что это порты, встречающие океан, живущие в ритме приливов и отливов, дышащие солёным ветром. И в то же время, это абсолютно разные города», — отмечает Антон Новгородов.
На Пхукете отдыхает значительная доля российских туристов, около 30% от общего количества.
«Многие выходцы из Владивостока остались жить на острове, — и всё это стало мотивацией для организации выставки, — продолжил собеседник. — Важно было установить взаимосвязь и с тайской публикой, показать Владивосток городом европейского уровня, — с разными сезонами, разными событиями, разной архитектурой».
Для авторов фотопроекта о Владивостоке характерна оригинальная подача образа, свой угол зрения на городскую тематику. Так возник чудесный кадр балерины на крыше исторического здания в центре Владивостока. Работа Александра Филькина особенно покорила иностранных посетителей выставки. Хрупкая девушка будто парит над городом, над Бухтой Золотой Рог.
«Иностранцы задавали много вопросов про Мариинский театр во Владивостоке, — подчеркнул куратор проекта. — Их удивило и то, как в нашем городе активно развивается яхтенный спорт».