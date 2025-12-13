Балерина, танцующая на крышах во Владивостоке, потрясла туристов Пхукета

Жители и гости популярного во всем мире места отдыха Таиланда знакомятся с приморской столицей через фотографии. В общественном пространстве Пхукета Redwood Event Hall заработала выставка проекта «Порт приписки Владивосток». Каждый год ко дню рождения города все желающие могут прислать свои работы в жюри проекта. В итоге отбирается столько фотографий, сколько лет исполняется Владивостоку.