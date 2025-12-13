Центр казахского языка и культуры в Омске ждет реорганизация

Сотрудничество между вузами началось еще в 1998 году, договор о партнерстве подписан в 2009 году, а Центр казахского языка и культуры открыт в 2010 году. За это время он стал ключевой площадкой для бесплатных языковых курсов и регулярных культурных событий, укрепляя межнациональные и межрегиональные связи между Россией и Казахстаном.