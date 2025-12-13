Центр казахского языка и культуры в Омске ждет реорганизация

Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского принял делегацию Павлодарского государственного университета им. С. Торайгырова (Республика Казахстан). В ходе рабочей встречи и.о. ректора ОмГУ Иван Кротт, проректор по учебной работе Анатолий Полынский и ректор вуза-партнера Нурлан Медетов подтвердили намерение развивать многолетнее сотрудничество и продлили действующий договор о партнерстве.
Особое внимание на переговорах уделили Центру казахского языка и культуры, который уже более 15 лет работает на базе ОмГУ. Стороны договорились о его переформатировании — теперь он должен стать не только точкой поддержки для казахского населения Омской области, но и активно взаимодействовать с местными школами, где преподается казахский язык.
«Мы рассматриваем возможность пригласить в Омск преподавателя казахского языка из Павлодара на постоянной основе. Это повысит качество курсов и позволит выстроить системную работу со школьниками. Видим четкий запрос на углубленное изучение языка и культуры как от казахской диаспоры, так и от всех заинтересованных омичей», — сообщил Иван Кротт.
Нурлан Медетов, в свою очередь, предложил расширить сотрудничество за счет академической мобильности: обмена студентами и преподавателями, совместных исследований, программ двойных дипломов и подачи заявок на международные гранты — что, по его словам, повышает конкурентоспособность образовательных инициатив.
Сотрудничество между вузами началось еще в 1998 году, договор о партнерстве подписан в 2009 году, а Центр казахского языка и культуры открыт в 2010 году. За это время он стал ключевой площадкой для бесплатных языковых курсов и регулярных культурных событий, укрепляя межнациональные и межрегиональные связи между Россией и Казахстаном.
