S7 откроет регулярные рейсы из Новосибирска в Шанхай с марта 2026 года

Первый рейс запланирован на 29 марта 2026 года. Полёты будут выполняться два раза в неделю. Из аэропорта Толмачёво самолёты будут вылетать по средам и воскресеньям в 20:45, прибытие в Шанхай — около 03:30 по местному времени. Обратные рейсы назначены на понедельник и четверг: вылет в 04:35, прилёт в Новосибирск — в 09:55.