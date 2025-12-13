Ричмонд
S7 откроет регулярные рейсы из Новосибирска в Шанхай с марта 2026 года

Авиакомпания S7 Airlines начала продажу билетов на регулярные рейсы по маршруту Новосибирск — Шанхай. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Источник: Сиб.фм

Первый рейс запланирован на 29 марта 2026 года. Полёты будут выполняться два раза в неделю. Из аэропорта Толмачёво самолёты будут вылетать по средам и воскресеньям в 20:45, прибытие в Шанхай — около 03:30 по местному времени. Обратные рейсы назначены на понедельник и четверг: вылет в 04:35, прилёт в Новосибирск — в 09:55.

С запуском нового направления Толмачёво станет третьим российским хабом S7 Airlines, откуда выполняются рейсы в Шанхай. В настоящее время авиакомпания летает по этому маршруту из Иркутска и Владивостока.