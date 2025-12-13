50-градусные морозы нагрянут в Иркутскую область на выходных 13−14 декабря

Выходные в Иркутской области выдадутся морозными, местами столбик термометра опустится до −50 градусов! Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, 13 декабря ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный, юго-восточный 5−10 м/с, температура днем −7…-12, при облачной погоде −17…-22, в Катангском районе −28…-33, местами −35…-40.
— В субботу, 13 декабря, в Иркутске будет намного теплее, днем −7…-9 градусов, без существенных осадков. Ветер юго-восточный 4−9 м/с, — добавляют синоптики.
Погода испытает на прочность жителей Приангарья в воскресенье, 14 декабря. Местами также пройдет небольшой снег, порывы ветра достигнут 13 м/с. Температура ночью −16…-21, при прояснении −26…-31, днем −7…-12, местами −17…-22. В Катангском, Киренском и северо-восточных районах ночью −35…-40, местами −45…-50, днем −29…-34, местами −38…-43.
