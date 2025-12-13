50-градусные морозы нагрянут в Иркутскую область на выходных 13−14 декабря

Выходные в Иркутской области выдадутся морозными, местами столбик термометра опустится до −50 градусов! Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, 13 декабря ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный, юго-восточный 5−10 м/с, температура днем −7…-12, при облачной погоде −17…-22, в Катангском районе −28…-33, местами −35…-40.