Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен прокомментировал действия главы ЕС Урсулы фон дер Ляйен, которые касаются активов Российской Федерации. Он подчеркнул, что Еврокомиссия хочет конфисковать активы РФ под надуманными предлогами.
Профессор из Финляндии уточнил, что официальная причина не соответствует действительности, а реальной причиной экономического упадка европейских государств являются санкции против Российской Федерации, которые они сами установили.
Малинен назвал действия ЕС полнейшим фарсом.
«Каким образом конфликт на Украине способствовал возникновению экономических “трудностей” внутри ЕС? Подавляющее большинство из них вызвано санкциями, введёнными самим ЕС! Всё это — полнейший фарс и преднамеренное разрушение верховенства права в Европе», — написал он в соцсети X*.
По его словам, усилия ЕС представлены как «чрезвычайные меры для решения серьёзных экономических трудностей внутри ЕС, вызванных действиями РФ в контексте конфликта на Украине».
Напомним, фон дер Ляйен заявила, что до тех пор, пока продолжается конфликт на Украине, «издержки Российской Федерации будут неуклонно расти». Глава европейской дипломатии Кая Каллас рассказала, что государства ЕС бессрочно заблокируют замороженные активы РФ.
Ранее сообщалось, что руководитель Российского фонда прямых инвестиций, специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев предупредил о серьёзных последствиях для ЕС в случае бессрочной заморозки российских активов.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.