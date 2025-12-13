СК: пропавшие под Красноярском Усольцевы могли замерзнуть

КРАСНОЯРСК, 13 дек — РИА Новости. Члены пропавшей в турпоходе под Красноярском семьи Усольцевых могли погибнуть от переохлаждения или травмироваться в труднопроходимых участках тайги, сообщили РИА Новости в ГСУ СК региона.
«На данный момент с учетом имеющихся в деле доказательств приоритетной остается версия о несчастном случае. Вероятнее всего, из-за резкого изменения погодных условий они могли где-то укрыться и впоследствии замёрзнуть, кто-то из взрослых членов семьи мог травмироваться в труднопроходимых участках тайги. До момента обнаружения семьи мы обязаны отрабатывать все версии», — сказала собеседница агентства.
Семья Усольцевых потерялась недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Очевидцы видели, как двое взрослых с ребенком с туристическими рюкзаками начинали маршрут в сторону Кутурчинского белогорья. По факту безвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело пункту «а», части 2, статьи 105 УК РФ (Убийство двух или более лиц).
Активные поиски завершились 12 октября. Они перешли в режим точечных задач: теперь ими занимаются профессионалы и аттестованные спасатели. В региональном отделении «Лиза Алерт» поиски Усольцевых назвали самыми масштабными и сложными в истории Красноярского края.