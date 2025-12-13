Концерт Anna Asti, новогодний арт-маркет и путешествие котов во времени: чем заняться на выходных в Красноярске

В семье котов очень важный день — десятилетняя годовщина знакомства мамы и папы. Все в предвкушении праздника, но сначала нужно заехать к бабушке Изольде в научный центр, чтобы забрать особенный подарок. Там котята с родителями случайно находят старый диван, который оказывается машиной времени, и тут неожиданно начинается их захватывающее путешествие во времени. Котята с родителями побывают в каменном веке, античном мире, средневековье, а также в эпоху индустриализации и даже станут свидетелями знакомства мамы и папы в этот день, ровно 10 лет назад..