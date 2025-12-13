Концерт Anna Asti, новогодний арт-маркет и путешествие котов во времени: чем заняться на выходных в Красноярске

Во вторые выходные зимы красноярцев ждет комфортная погода.
В субботу, 13 декабря, температура воздуха будет держаться в районе −5… −3 °C. Ветер будет слабым, небо — пасмурным. Осадков, тем не менее, не обещают.
В воскресенье, 14 декабря, столбики термометров продержатся в диапазоне от −4 °C до −1 °C. Синоптики обещают пасмурное небо с небольшим мокрым снегом.
«Невероятные приключения Шурика».
Где: Кинокомплекс «Луч», «Синема-парк», «Киномакс», Mori cinema.
Когда: 13 и 14 декабря.
Российская империя. Рубеж XIX и XX веков. Тринадцатилетний дворянин и сирота Ваня Огарев бежит из Москвы в Нижний Новгород, спасаясь от убийц, подосланных его собственным дядей, решившим завладеть наследством мальчика. Для своей защиты Ваня нанимает случайно подвернувшегося ему кулачного бойца Волчка. Волчок должен помочь Ване добраться в целости и сохранности до Нижнего — там его ждет верный друг отца.
«Три Кота. Путешествие во времени».
Где: Кинокомплекс «Луч», «Синема-парк», «Киномакс», Mori cinema, «Мечта».
Когда: 13 и 14 декабря.
В семье котов очень важный день — десятилетняя годовщина знакомства мамы и папы. Все в предвкушении праздника, но сначала нужно заехать к бабушке Изольде в научный центр, чтобы забрать особенный подарок. Там котята с родителями случайно находят старый диван, который оказывается машиной времени, и тут неожиданно начинается их захватывающее путешествие во времени. Котята с родителями побывают в каменном веке, античном мире, средневековье, а также в эпоху индустриализации и даже станут свидетелями знакомства мамы и папы в этот день, ровно 10 лет назад..
Anna Asti.
Где: Дворец спорта им. Ивана Ярыгина, улица Остров Отдыха, 12.
Когда: 14 декабря.
Anna Asti 14 декабря 2025 годы выступит в Красноярске с новой шоу-программой «Царица». Многое из того, что будет представлено на шоу «Царица», зрители ещё не видели на концертах певицы.
Программа обещает море света, ослепительные спецэффекты и незабываемую атмосферу. Кроме того, зрители смогут услышать новые песни, которые легко смогут выучить до самого концерта.
Кьоджинские перепалки.
Где: Театр им. А. С. Пушкина, проспект Мира, 73.
Когда: 13 декабря.
Добро пожаловать в Кьоджу, пригород Венеции, где палящее солнце, кипящие страсти и… гремучая смесь зависти, уязвленной гордыни и необузданного гнева становятся причиной ссоры всех времен! Карло Гольдони, великий гений, написал шедевр, который бьет точно в цель даже спустя 270 лет. «Кьоджинские перепалки» — это зеркало, в котором с удивлением узнает себя современный зритель.
После спектакля вы выйдете не только с легким сердцем, но и с мыслью: «А не из-за какой такой глупости я сейчас конфликтую?». Это комедия с очень трезвым и важным посылом о ценности мира и бессмысленности вражды.
Новогодний арт-маркет.
Где: Галерея сибирского искусства «В центре Мира», проспект Мира, 96.
Когда: 13 и 14 декабря.
В залах галереи гости окунутся в праздничную атмосферу и смогут приобрести новогодние подарки для своих близких. Красноярцев ждут зимние пейзажи, новогодние открытки, ёлочные украшения, ароматные свечи ручной работы, сувениры из керамики и фарфора и многое другое. В ассортименте будут как бюджетные сувениры, так и настоящие арт-объекты, которые станут украшением интерьера. Все товары созданы талантливыми красноярскими художниками.
13 декабря в 13:00 состоится арт-путешествие с галеристом по новой экспозиции.
Формы будущего. Леонид Тишков.
Где: Музей «Площадь Мира», площадь Мира, 1.
Когда: 13 и 14 декабря.
В жанре музейной инсталляции художник Леонид Тишков реконструирует тела обтекаемых форм, изготовленные Константином Циолковским для аэродинамических опытов. Сами геометрические объекты не сохранились, остались две фотографии, сделанные им в 1910 году. Их форма удивительным образом похожа на будущие скульптуры модернистов 20-го века.
В рисунках Тишкова развиваются утопические мотивы из книги Циолковского «Горе и гений» об устройстве общественной и частной жизни, техники и управления жителей будущего. Художник продолжает вдохновляться идеями гениального визионера и достраивает его идеальные конструкции, облекая в формы искусства.
Сценическая речь.
Где: Музыкальный театр, проспект Мира, 129.
Когда: 14 декабря.
Голос срывается, дыхания не хватает, а речь теряет силу уже на третьем предложении? Пришло время раскрыть природную мощь и красоту вашего голоса. Этот мастер-класс — энергичный практикум, где вы сразу начнете говорить по-новому.
За одно занятие вы прокачаете ключевые навыки: четкость и выразительность речи, диафрагмальное дыхание, сочность тембра и не только.
Бой с тенью.
Где: Музыкальный театр, проспект Мира, 129.
Когда: 14 декабря.
А что, если не у всех сказок счастливый финал? Бывает, что людоеды безнаказанно живут и работают в канцелярии, злодей вместо поражения получает в жёны принцессу, а короли умирают в окружении лжецов. Именно в таком сказочном мире и оказывается главный герой спектакля «Бой с тенью». Сюжет основан на пьесе Евгения Шварца «Тень», который, в свою очередь, написал её по мотивам одноимённой сказки Ганса Христиана Андерсена.
