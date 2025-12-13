В Омске рассказали о театральных династиях к премьере сериала

Вспомним артистов, многих из которых уже с нами нет, но именно с них всё начиналось. К примеру, гордость музыкального театра — династия Котовых. Об основоположнике творческой семьи, Валерьяне Котове, известно немного. В юности он служил в Оренбургском театре музыкальной комедии, а вот артистом Омского театра музыкальной комедии был последний год своей жизни: это был театральный сезон 1956 — 1957 гг.