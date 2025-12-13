В Омске рассказали о театральных династиях к премьере сериала

Омск славится своими театральными династиями, которые продолжают вносить вклад в развитие искусства и культуры. Недаром городу присвоено звание «Культурная столица России 2026». К премьере нового сезона сериала «Праздники» на ТНТ, который стартует 15 декабря и тоже посвящён взаимоотношениям внутри семьи, мы поговорили с творческими династиями. И узнали о судьбе театра в жизни их семьи, преемственности поколений, семейных театральных традициях.
Мы уже рассказали интересные истории из жизни «Галёрки» и Драмтеатра, а сейчас на очереди — знаменитый «трамплин».
Омский государственный музыкальный театр — не только один из ведущих театров Омска, а ещё своеобразный и узнаваемый символ города, благодаря своей привлекательной архитектуре. Здесь даже самый взыскательный зритель найдёт произведения на любой вкус и разных жанров: от классической оперы до новаторского балета. Музыкальный театр славится и своей плеядой известных династий, каждая из которых внесла свой вклад в развитие культуры и искусства.
Вспомним артистов, многих из которых уже с нами нет, но именно с них всё начиналось. К примеру, гордость музыкального театра — династия Котовых. Об основоположнике творческой семьи, Валерьяне Котове, известно немного. В юности он служил в Оренбургском театре музыкальной комедии, а вот артистом Омского театра музыкальной комедии был последний год своей жизни: это был театральный сезон 1956 — 1957 гг.
Георгий Котов.
Сын Валерьяна Котова — Георгий. Родился в военное время: в 1940 году, однако это не помешало юноше добиться немалых высот в творческой карьере. Георгий Валерьянович Котов — народный артист РСФСР, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска», премии «Легенда омской сцены». Служил в Омском музыкальном театре с 1970 и до последних своих дней: артиста не стало в 2017 году. Прожил Георгий Котов 77 лет.
Супруга Георгия Котова — Ольга Михайловна Бржезинская тоже была очень творческой личностью. Более сорока лет выступала на сцене Омского музыкального театра в качестве солистки. Её не стало в 2022 году, в возрасте 88 лет.
Сын супружеской пары, Сергей Котов, пошёл по стопам своих родителей, выбрав карьеру артиста. Он служил в омском ТЮЗе и «Галёрке». Однако так сложилась судьба, что Сергей Котов ушёл из жизни в один год со своей матерью — в 2022 году.
Георгий Салеидзе.
Ещё одна известная династия артистов — Салеидзе. Глава семьи, Георгий Тарасович Салеидзе, прожил 90 лет! Он — заслуженный артист РФ, «Легенда омской сцены». Более сорока лет жизни Георгий Салеидзе посвятил Омскому музыкальному театру, выступая в качестве солиста-вокалиста, был ведущим мастером сцены. Его супруга, Светлана Владимировна Маслак (Салеидзе), 23 года была солисткой балета музыкального театра. А затем была управляющей и следила за организацией работы балетной труппы. Ушла из жизни в 2025 году в возрасте 77 лет.
Продолжает творческую династию их сын — Максим Георгиевич Салеидзе, который выступает в качестве солиста Ансамбля песни и танца Управления МВД РФ по Омской области.
Владимир Кузнецов, Наталья Торопова.
Ещё одна династия, которая стала частью истории Омского музыкального театра — Кузнецовы. Владимир Анатольевич Кузнецов был ведущим солистом балета Омского музыкального театра с 1980 по 1987 гг. Вместе с ним работала и супруга — Наталья Кузнецова. Она выступала в качестве солистки балета Омского музыкального театра с 1980 по 1987 гг.
Их сын — Илья Владимирович Кузнецов. Всё сознательное детство с 4 до 11 лет провёл «за кулисами» Омского музыкального театра. Сегодня он заслуженный артист РФ, народный артист Республики Северная Осетия-Алания. С 1997 г. — ведущий солист балета Мариинского театра в Санкт-Петербурге. С 2012 г. — создатель и Генеральный директор ООО «Детская Школа Балета Ильи Кузнецова», с 2013 г. — Президент Благотворительного Фонда «Пропаганда и Возрождение Русского Искусства».
Внуки Кузнецовых продолжают династию артистов, обучаясь в Академии танца Бориса Эйфмана — хореографическом училище в Санкт-Петербурге.
Нельзя не упомянуть и артистов, которые сейчас трудятся в стенах Омского музыкального театра и продолжают дело своей семьи.
Наталья Леонидовна Торопова — заслуженная артистка РФ, «Легенда омской сцены», солистка балета Омского музыкального театра (1981 — 2008/10), педагог, ныне — художественный руководитель Детской балетной студии Омского музыкального театра.
По стопам бабушки пошла её внучка — Екатерина Самохина, которая окончила Новосибирское хореографическое училище. А с 2020 года она артистка балета Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ).
Андрей Матвиенко.
Ещё одна известная династия артистов, которые посвятили себя Музыкальному театру — семья Матвиенко.
Андрей Юрьевич Матвиенко — заслуженный деятель культуры Омской области, лауреат премии губернатора Омской области, солист балета, ведущий мастер сцены, педагог-репетитор Омского музыкального театра.
Его супруга — Елена Владимировна Матвиенко, солистка балета Омского музыкального театра. А их дочь, Глафира Матвиенко, продолжает творческую династию и на данный момент обучается в Новосибирском хореографическом училище.