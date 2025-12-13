Женскую консультацию в Хабаровске модернизировали благодаря президентскому нацпроекту

«В этом году мы провели ремонт уличной лестницы и входной зоны, оборудовали удобный подъезд для маломобильных людей, обновили операционную и санузлы. Особое внимание уделили созданию детского уголка. Кроме того, благодаря поддержке губернатора Хабаровского края все подразделения роддома получили современное оборудование. В рамках краевой субсидии на сумму более 6,5 млн рублей было закуплено 10 новых аппаратов КТГ отечественного производства. Четыре из них распределены по женским консультациям города, и один теперь работает у нас. Это позволяет беременным проходить необходимые обследования без долгого ожидания, ежедневно его делают около 20 человек. В ближайшее время мы также планируем закупить аппарат УЗИ экспертного класса», — отметила заведующая женской консультацией Елена Цепилова.