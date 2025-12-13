Правозащитник Мельников: Ефремову понадобится 5 лет на адаптацию после ИК

«Женщинам в этом плане всегда более тяжело. Но тоже есть много положительных примеров, когда женщины выходили и продолжали развиваться, строить семьи, хотя за время нахождения в тюрьме у многих разваливаются и семья, и карьера, но они карабкаются, с новыми силами идут дальше, находят себя. В целом, когда женщину наказывают, ей всегда тяжелее, чем мужчине. И Блиновской потребуется столько же времени на адаптацию, сколько она проведет в заключении», — пояснил Мельников.