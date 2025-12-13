Правозащитник Мельников: Ефремову понадобится 5 лет на адаптацию после ИК

Чаще всего освободившиеся из мест заключения люди тяжело адаптируются к нормальной жизни, сообщил в беседе с aif.ru правозащитник Иван Мельников.
Напомним, в 2020 году Михаил Ефремов, будучи в нетрезвом состоянии, выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автофургоном Lada Granta. В результате погиб 57-летний водитель последнего авто. Актера приговорили к 7,5 годам колонии, он отсидел чуть меньше пяти лет и был отпущен на свободу по УДО.
В сентябре Ефремов официально присоединился к труппе театра «Мастерская “12” Никиты Михалкова». В 2026 году актер будет играть в спектакле Михалкова «Без свидетелей». Премьера постановки состоится в феврале.
Михалков сказал, что Ефремов «потерял связь с реальностью». Мельников отметил, что на адаптацию к нормальной жизни осужденному, как правило, требуется столько же времени, сколько он провел в заключении.
«Если говорить о преступлениях, совершенных без умысла, то людям, конечно, очень тяжело адаптироваться после выхода на свободу. Но положительных примеров много», — отметил Мельников.
Правозащитник также упомянул блогера Елену Блиновскую, которую ранее перевели в ИК-1 во Владимирской области. «Королеву марафанов» осудили за уклонение от уплаты налогов и отмывание денежных средств. В октябре Мосгорсуд сократил срок наказания Блиновской с пяти до четырех с половиной лет.
«Женщинам в этом плане всегда более тяжело. Но тоже есть много положительных примеров, когда женщины выходили и продолжали развиваться, строить семьи, хотя за время нахождения в тюрьме у многих разваливаются и семья, и карьера, но они карабкаются, с новыми силами идут дальше, находят себя. В целом, когда женщину наказывают, ей всегда тяжелее, чем мужчине. И Блиновской потребуется столько же времени на адаптацию, сколько она проведет в заключении», — пояснил Мельников.
