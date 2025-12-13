Охрану косули усилят в Хабаровском крае

В Хабаровском крае усиливают охрану сибирской косули в период перед началом её миграции. Об этом сообщили в управлении охотничьего хозяйства регионального правительства.
Контроль за соблюдением природоохранных требований повышен в районах, где проходят традиционные маршруты перемещения животных. Патрулирование организуют на ключевых участках, чтобы предотвратить нарушения и сохранить численность популяции.
В нескольких муниципальных образованиях планируются усиленные рейдовые мероприятия. Инспекторы будут проверять охотничьи угодья, обращать внимание на передвижение транспорта и возможные следы незаконной охоты.
Жителям рекомендуют сообщать о любых подозрительных действиях, связанных с добычей косули. Контакты для связи размещены на официальных ресурсах службы охраны животного мира края.