Врач предупредила о зимних «красных флагах», которые маскируются под обычную усталость

Респираторные симптомы: одышка в покое или при минимальной нагрузке, боль в груди, усиливающаяся при дыхании или кашле, кашель с примесью крови, резкое ухудшение состояния после улучшения, синюшность губ или кончиков пальцев;Кашель: если он длится более трёх недель, сопровождается температурой выше 38,5 °C более трёх дней, гнойной или кровянистой мокротой, свистящим дыханием, хрипами или резкой одышкой. Особое внимание она рекомендовала курильщикам старше 40 лет и лицам с хроническими лёгочными заболеваниями;Боль в горле: при резком затруднении глотания или дыхания, одностороннем отёке миндалин с изменением голоса, температуре выше 39 , не снижающейся жаропонижающими, появлении сыпи на теле или сочетании боли с увеличением лимфоузлов и селезёнки;Кожные изменения: синюшность пальцев, белые, «восковые» участки кожи, нечувствительные к прикосновению, «сетчатый» рисунок на коже, пурпура, кровоизлияния или некротические элементы, а также сильное побледнение с последующим покраснением и болью при согревании;Усталость: если сонливость, апатия и нарушение концентрации сохраняются более двух-трёх недель, присутствует постоянная утомляемость после полноценного сна, повышенная жажда, полиурия и похудание, а также отёки на ногах и одышка при подъёме по лестнице;Переохлаждение и обморожение: температура тела ниже 35 , спутанность сознания, брадикардия, а также при обморожении — пузыри с кровянистым содержимым, потеря чувствительности и «деревянная» консистенция тканей.