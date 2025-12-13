Том Круз отказался от съёмок фильма в открытом космосе из-за Трампа

Идея фильма, разрабатывавшегося совместно с режиссёром Дагом Лайманом и при участии SpaceX и NASA, возникла ещё в 2020 году. Однако, по словам источника издания, для осуществления замысла требовалась координация со стороны NASA и разрешение федеральных властей, чего Круз, судя по всему, не захотел добиваться через администрацию Трампа.