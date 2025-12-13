Ричмонд
Том Круз отказался от съёмок фильма в открытом космосе из-за Трампа

Голливудский актёр Том Круз отказался от амбициозного проекта по съёмкам фильма в открытом космосе по политическим мотивам. Как сообщает таблоид Page Six, исполнитель главной роли в серии «Миссия невыполнима» не захотел обращаться за содействием к президенту США Дональду Трампу.

Идея фильма, разрабатывавшегося совместно с режиссёром Дагом Лайманом и при участии SpaceX и NASA, возникла ещё в 2020 году. Однако, по словам источника издания, для осуществления замысла требовалась координация со стороны NASA и разрешение федеральных властей, чего Круз, судя по всему, не захотел добиваться через администрацию Трампа.

Ранее Life.ru писал, что голливудские актёры Дженнифер Лоуренс и Джош Хатчерсон появятся в продолжении легендарной франшизы «Голодные игры» — «‎Рассвет жатвы». Лоуренс предстоит повторить свою роль Китнисс Эвердин, а Хатчерсон вернётся на экраны в качестве Питы Мелларк.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

