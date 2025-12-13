МИД Турции призвал завершить конфликт после удара по кораблю в Черноморске

Министерство иностранных дел Турции после удара Вооруженных сил РФ по судну в Черноморске Одесской области призвало завершить конфликт на Украине. Соответствующая запись в пятницу, 12 декабря, опубликована на сайте ведомства.
Произошедшее «подтверждает обоснованность ранее выраженных опасений», отметили в МИД.
— В связи с этим мы еще раз подчеркиваем важность скорейшего прекращения конфликта между Российской Федерацией и Украиной и напоминаем о необходимости достижения соглашения об обеспечении безопасности судоходства в Черном море, — сказано в заявлении.
12 декабря в порту Одессы на борту грузового судна Cenk T, которое называют одним из объектов «теневой энергетики» Украины, произошел взрыв, после чего корабль загорелся. Об этом сообщил Mash.
10 декабря СМИ сообщили, что в Черном море украинские морские дроны Sea Baby нанесли удары по якобы танкеру российского «теневого флота» под названием Dashan. Журналисты уточнили, что судно направлялось в порт Новороссийск под флагом Коморских островов в исключительной экономической зоне Украины. В атаке участвовали 13-е главное управление военной контрразведки СБУ и ВМС Украины.