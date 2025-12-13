В Красноярске выбрали лучшего Морозика и маленькую Снегурочку

В конкурсе на маленького помощника участвовали 45 ребятишек из детских садов 6−7 лет. Они готовили творческие номера с использованием образов народной культуры: пели частушки и песни, разыгрывали сценки, демонстрировали танцы. Жюри отобрало 10 финалистов, которые выступили в театрализованном концерте вместе с Дедом Морозом.