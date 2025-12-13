В Красноярске выбрали лучшего Морозика и маленькую Снегурочку

В конкурсе на маленького помощника участвовали 45 ребятишек из детских садов 6−7 лет. Они готовили творческие номера с использованием образов народной культуры: пели частушки и песни, разыгрывали сценки, демонстрировали танцы. Жюри отобрало 10 финалистов, которые выступили в театрализованном концерте вместе с Дедом Морозом.
Победителем и новым главным «Морозиком-2025» стал 6-летний Егор Шапошников из детского сада № 140 Советского района. Егор занимается в ансамбле «Юность Красноярья», увлекается большим теннисом, шахматами и музыкой. Второе место у Михаила Щербо из сада № 29, а третье занял Родион Солдатов из детского сада № 248.
Параллельно проходил и V городской конкурс «Маленькая Снегурочка», на который было подано более 100 заявок. Юные красноярки 6−8 лет демонстрировали свои творческие способности и артистизм. В финал прошли 11 маленьких красавиц.
Звание «Маленькая Снегурочка — 2025» завоевала очаровательная Юлия Беккер из детского сада № 15.
Победители конкурсов получат право участвовать в самом волшебном событии зимы — Егор Шапошников и Юлия Беккер откроют главную городскую елку в Татышев-парке 26 декабря, отмечает пресс-служба мэрии.
Все ребята получили дипломы, а призеры — ценные подарки.
В этом году мероприятия были посвящены тематике «Зимний Яр» — участники погрузились в мир русского фольклора, народных сказок и традиций.