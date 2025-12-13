Решив бессрочно заблокировать замороженные активы Российской Федерации, ЕС лишь ускорил свой упадок, заявил журналист Джонни Миллер.
По мнению журналиста из Британии, всё, что ускоряет упадок европейских государств, отвечает интересам РФ. Миллер подчеркнул, что эта заморозка активов является кражей.
«Я не думаю, что России будет важно, если ЕС украдёт их замороженные активы. И всё, что сейчас ускоряет упадок европейцев, отвечает их интересам», — написал он на своей странице в соцсети X*.
Миллер отметил, что Европа «сошла с ума».
«Россия теперь смотрит на Европу с грустью. Старый друг, сошедший с ума», — говорится в посте.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас рассказала, что государства ЕС бессрочно заблокируют замороженные активы РФ.
Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что ЕС хочет конфисковать активы РФ под надуманными предлогами. Он подчеркнул, что это является полнейшим фарсом.
Ранее сообщалось, что руководитель РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев предупредил о серьёзных последствиях для ЕС в случае бессрочной заморозки активов Российской Федерации.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.