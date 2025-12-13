Прямая трансляция финалов ЧМ-2025 по боксу с участием Казахстана

От Казахстана на ринг выйдут четыре боксера: Сакен Бибосынов (54 кг), Оразбек Асылкулов (57 кг), Абылайхан Жусупов (71 кг), Сабыржан Аккалыков (75 кг).
Финалы ЧМ-2025 по боксу от IBA с участием казахстанцев:
54 кг — Сакен Бибосынов — Вячеслав Рогозин (Россия).
57 кг — Оразбек Асылкулов — Хусравхон Рахимов (Таджикистан)
71 кг — Абылайхан Жусупов — Сергей Колденков (Россия)
75 кг — Сабыржан Аккалыков — Исмаил Мутсолгов (Россия).
Бои начнутся в 18:00 по казахстанскому времени. Трансляция будет доступна по этой ссылке.
Всего финалы состоятся в 13 весовых категориях. Лидирует по числу финалистов Россия — 12 боксеров. Второе место занимает сборная Узбекистана с шестью боксёрами. Сборная Казахстана стала третьей.
По одному финалисту у сборных Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана.
Победители турнира заработают по 300 000 долларов, серебряные призёры — по 150 000, бронзовые медалисты — по 75 000, а участники четвертьфинала получат по 10 000.