Россиянам напомнили о праве приостановить работу при задержке зарплаты

Россиянам рассказали, как можно поступить в случае длительной задержки зарплаты. После 15 дней отсутствия выплат работник имеет право приостановить свою трудовую деятельность. Об этом напомнила депутат Госдумы Екатерина Стенякина в диалоге с РИА Новости.
Парламентарий отметила, что приостановка работы сотрудником может продолжаться до выплаты всей суммы задолженности. При этом некоторые граждане не могут похвастаться таким правом. В их числе военные, сотрудники скорой помощи и спасатели, добавила депутат.
«Нужно помнить, что задержка выплаты считается с первого дня после установленной даты (по трудовому или коллективному договору, правилам внутреннего распорядка). Причем учитываются любые оговоренные выплаты: аванс, премия, отпускные», — пояснила Екатерина Стенякина.
