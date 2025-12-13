Ричмонд
-1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беженка из Торского рассказала, как использовала туман для эвакуации

РИА Новости: беженка с сыном эвакуировалась из Торского благодаря туману.

Источник: © РИА Новости

ДОНЕЦК, 13 дек — РИА Новости. Беженка из освобожденного Торского в ДНР Любовь Мединцева рассказала РИА Новости, как смогла эвакуироваться с сыном благодаря туману.

Министерство обороны России сообщило об освобождении Торского подразделениями группировки войск «Запад» 15 мая. Тем не менее село еще находится в опасной зоне вблизи линии фронта.

«Утром встали — туман. Сын говорит: “Ты как хочешь, но мы идем”. Собрались и пошли… идем, а он кричит: “Люди, помогите”, пока не наткнулись на солдат», — сказала Мединцева.

Она добавила, что российские военные при встрече с ними удивились тому, что гражданские решились на самостоятельную эвакуацию из населенного пункта.