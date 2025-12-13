Беженка из Торского рассказала, как использовала туман для эвакуации

ДОНЕЦК, 13 дек — РИА Новости. Беженка из освобожденного Торского в ДНР Любовь Мединцева рассказала РИА Новости, как смогла эвакуироваться с сыном благодаря туману.
Министерство обороны России сообщило об освобождении Торского подразделениями группировки войск «Запад» 15 мая. Тем не менее село еще находится в опасной зоне вблизи линии фронта.
«Утром встали — туман. Сын говорит: “Ты как хочешь, но мы идем”. Собрались и пошли… идем, а он кричит: “Люди, помогите”, пока не наткнулись на солдат», — сказала Мединцева.
Она добавила, что российские военные при встрече с ними удивились тому, что гражданские решились на самостоятельную эвакуацию из населенного пункта.