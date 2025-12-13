Ричмонд
-1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине разработали инструкцию по использованию домов как «живых щитов»

ФАБ-3000 разнес многоэтажную базу ВСУ в Мирнограде. Кнутов рассказал об инструкциях противника по использованию жилых домов как «живых щитов».

Источник: Аргументы и факты

Украина давно приспособила жилые дома в качестве опорных пунктов, еще в начале специальной военной операции Нацгвардия Украины разработала инструкции по использованию домов с людьми в качестве «живых щитов». Об этом aif.ru сообщил военный эксперт Юрий Кнутов, комментируя удар ФАБ-3000 по пятиэтажной базе ВСУ в Мирнограде в ДНР.

Ранее в сети появились кадры с дрона, на которых запечатлен момент удара по позиции противника в пятиэтажном здании в окруженном Мирнограде.

«Украина уже давно приспособила жилые дома, особенно бетонные, даже состоящие из нескольких этажей, либо повышенной этажности, в качестве опорных пунктов. Когда спецоперация только начиналась, наши военные захватили инструкции Национальной гвардии Украины, где было расписано, что, на каком этаже располагать и где должны находиться мирные граждане в качестве “живого щита”», — сказал Кнутов.

Военный эксперт отметил, что вместо штурма многоэтажных зданий при освобождении населенных пунктов ВС РФ применяют ФАБы.

«Тот укрепленный пункт в здании, где на одном этаже, допустим, пулеметчики, на другой снайперы, на третьем — гранатометчики, перестает существовать», — добавил он.

Ранее Кнутов предположил, что при ударе ФАБом в Мирнограде погибли несколько десятков боевиков ВСУ.