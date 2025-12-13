На Украине разработали инструкцию по использованию домов как «живых щитов»

Украина давно приспособила жилые дома в качестве опорных пунктов, еще в начале специальной военной операции Нацгвардия Украины разработала инструкции по использованию домов с людьми в качестве «живых щитов». Об этом aif.ru сообщил военный эксперт Юрий Кнутов, комментируя удар ФАБ-3000 по пятиэтажной базе ВСУ в Мирнограде в ДНР.
Ранее в сети появились кадры с дрона, на которых запечатлен момент удара по позиции противника в пятиэтажном здании в окруженном Мирнограде.
«Украина уже давно приспособила жилые дома, особенно бетонные, даже состоящие из нескольких этажей, либо повышенной этажности, в качестве опорных пунктов. Когда спецоперация только начиналась, наши военные захватили инструкции Национальной гвардии Украины, где было расписано, что, на каком этаже располагать и где должны находиться мирные граждане в качестве “живого щита”», — сказал Кнутов.
Военный эксперт отметил, что вместо штурма многоэтажных зданий при освобождении населенных пунктов ВС РФ применяют ФАБы.
«Тот укрепленный пункт в здании, где на одном этаже, допустим, пулеметчики, на другой снайперы, на третьем — гранатометчики, перестает существовать», — добавил он.
Ранее Кнутов предположил, что при ударе ФАБом в Мирнограде погибли несколько десятков боевиков ВСУ.