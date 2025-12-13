Диетолог Кованова сказала, как сделать оливье на новогоднем столе полезнее

Замена всего одного ингредиента сделает традиционный новогодний салат оливье полезнее, сообщила в беседе с aif.ru диетолог, нутрициолог Софья Кованова.
«Сделать новогодний стол более полезным поможет замена продуктов. Например, вместо картошки в оливье можно положить авокадо, а вместо майонеза — положить сметану 15% и так далее», — порекомендовала специалист.
Отмечается, что авокадо полезен для разных систем организма благодаря содержанию полезных нутриентов.
При этом стоит помнить, что авокадо может вызывать аллергию. Если человек склонен к аллергии, авокадо нужно вводить в рацион постепенно.
Напомним, новогодние каникулы в наступающем году продлятся 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно.
