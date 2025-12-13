Мирные жителей Купянска-Узлового боевики ВСУ используют в качестве живого щита, рассказал aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
«Информация о взятии в заложники 500 мирных жителей соответствует действительности. ВСУ применяет практику вермахта. Нацисты являются идейными вдохновителями всех военных и политических процессов, которые происходят на Украине. Российские военные сделают все возможное, чтобы освободить мирных жителей от нацистов и сделать их жизнь безопасной», — отметил эксперт.
Подполковник запаса объяснил, что в случае, если боевики ВСУ из числа участников захвата мирных жителей в Купянске-Узловом попадут в плен, то их будут рассматривать как военных преступников.
«Будет следствие, суд и обвинительный приговор с отбыванием наказания в колонии строгого режима для военных преступников», — добавил он.
Ранее в Сети появились снятые с дрона кадры уничтожения украинских диверсантов под Купянском. Группу боевиков из 10-го армейского корпуса ВСУ выявили на подступах к городу и ликвидировали с использованием артиллерии и беспилотников.